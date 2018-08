Al via i lavori di via del Barbaro a Paderno di Ponzano

PONZANO VENETO ​La Giunta Comunale di Ponzano Veneto, lo scorso lunedì 30 luglio, ha dato il via libera al progetto di messa in sicurezza di via del Barbaro, nel centro della frazione di Paderno a Ponzano Veneto. L'opera prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede sul lato ovest e di un percorso ciclo-pedonale sicuro sul lato Est. L'intervento rientra nell'ambito delle azioni che l'Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto mette in campo per favorire la mobilità lenta e la messa in sicurezza dei nodi viari nevralgici del territorio. Via del Barbaro, infatti, mette in collegamento alcuni servizi fondamentali e strategici per i cittadini, che grazie a questo progetto potranno finalmente raggiungere in modo protetto gli studi medici (ex UTAP) di via dei Fanti, la Farmacia di Paderno, la scuola media. I lavori avranno inizio in questi giorni e verranno completati prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. L'opera è realizzata con oneri derivanti da interventi edilizi.