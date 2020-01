Mucca in fuga, "corrida" sulle strade tra Ponzano e Paese

L'animale, scappato da un allevamento di Merlengo, ha attraversato il territorio di Ponzano Veneto in località Campagna (vie Volpago Nord, via Sambuco e via Shiavonesca) ed è poi sconfinato nel comune di Paese, a Postioma, nei pressi dell'agriturismo "Casa rossa". Sulle sue tracce, per buona parte della mattinata, si sono concentrate le polizie locali di Ponzano e Paese. Poco dopo le 11 la mucca, una vacca di razza francese, è stata sedata dai veterinari dell'Ulss 2 e riportata all'allevamento. Durante la sua fuga la mucca ha distrutto recinzioni e siepi e alla fine è entrata anche in una legnaia travolgendo una signora anziana che è stata trasportata in ospedale dal Suem 118