Pediatri vicini alla pensione, il sindaco di Ponzano scrive all'Ulss 2

Avrà conseguenza molto pesanti anche per i bimbi del territorio di Ponzano Veneto il prossimo pensionamento della dottoressa Giovanna Carli, di Visnadello, e del dottor Gaetano Gobbato, di Quinto di Treviso, entrambi con in carico decine di piccoli ponzanesi che rischiano di trovarsi così senza assistenza. Il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, ha dunque deciso di scrivere una lettera al direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.

«Prima che sia troppo tardi -sottolinea Baseggio- anche il Comune di Ponzano, dopo quello di Spresiano, scrive al direttore generale della Ulss 2, Francesco Benazzi, perché si faccia carico della sostituzione dei medici pediatrici in prossimo pensionamento. I due medici citati pur praticando a Visnadello e a Quinto hanno in carico numerosi bambini di Ponzano. La paura è che si ripeta ciò che è avvenuto per i medici di base. Per questo motivo ho deciso, insieme al ViceSindaco e segretario comunale della Lega Nord, di attivarci sia dal punto di vista amministrativo che politico. Considerando che per il discorso dei medici di base ancora non vi è una soluzione, auspichiamo un intervento pronto, tempestivo ed incisivo da parte del Direttore Generale al quale va tutto il nostro rispetto e tutta la nostra fiducia, consapevoli che il sistema sanitario di inquadramento dei medici di base di certo non aiuta».