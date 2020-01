A Ponzano e Povegliano in arrivo altre 18 telecamere e due lettori di targhe

Altre 18 telecamere di videosorveglianza e due lettori di targa che permetteranno di accertare, in tempo reale, se le auto in transito sono sprovviste di assicurazione e revisione. Sono solo alcune delle novità in arrivo per il 2020 per i Comuni di Ponzano Veneto e Povegliano che condividono il servizio di polizia locale, Corpo coordinato dal comandamte Mosè Crema. In occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, è stata stilato e presentato un bilancio, i cui risultati sono ritenuti molto positivi.

«Il risultato di controllo e repressione -commenta il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio- ha dato dunque i suoi frutti sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista economico. Il sodalizio con il comune di Povegliano in seno al corpo di Polizia locale non può che continuare anche grazie al rapporto di amicizia con il Sindaco Rino Manzan. A bilancio la passata amministrazione aveva posto il traguardo dei 90 mila euro che sono stati abbondandemente superati. Le indicazioni impartite da questa amministrazione sono chiare: più presenza sul territorio, più sicurezza e anche un po' più repressione».

Dati principali dell’attività svolta nel 2019 – (dati comprensivi di entrambi i Comuni)

Notizie di reato inviate all’Autorità Giudiziaria: 24

Attività di polizia giudiziaria : 201 (extra notizie di reato)

Denunce - querele ricevute: 57

Soggetti per i quali è stata richiesta l’applicazione di misure di prevenzione: 9

Soggetti segnalati per evasione fiscale: 1

Patenti di guida ritirate: 49

Mancanza revisioni accertate: 45 (solo Povegliano possiede lo strumento di rilevazione targhe)

Eccesso di velocità accertate: 820

Passaggi con il semaforo rosso: 100 (solo Ponzano ha lo strumento per rilevare le infrazioni semaforico)

Mancanza copertura assicurative accertate: 9

Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo: 10

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo: 1

Veicoli oggetti di rimozione: 1

Sinistri stradali rilevati: 26 di cui 1 mortale

Campi nomadi censiti e sgomberati: 12

Numero di verbali per violazioni al Codice della Strada elevati: 1484

Numero di verbali per violazioni amministrative elevati: 22

Attività di contenzioso:

- Ricorsi al Giudice di Pace: 10

- Opposizioni al Prefetto: 9