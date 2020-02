Scuole "Dalla Toffola" di Ponzano, il sindaco: «L'edificio è sicuro e l'unico antisismico»

Sul caso sollevato in questi giorni circa lo stato in cui si trovano alcune aule della scuola primaria "Dalla Toffola" di Ponzano Veneto, è intervenuto oggi, venerdì, il primo cittadino, Antonello Baseggio.

«Credo sia utile oggi chiudere questo argomento di tensione e contrasto tra maggioranza e minoranza ma soprattutto tornare a far fronte ai vari problemi che hanno messo in difficoltà il plesso di Ponzano -spiega il sindaco Baseggio- L'intervento economico e funzionale della società Ponzano Patrimonio e Servizi in questi mesi ha di fatto risolto il 90 per certo delle problematiche che si erano verificate in breve tempo. L'edificio non solo è perfettamente sicuro ma è oggi anche l'unica scuola antisismica del nostro territorio e tecnologicamente avanzata. Tutte le decadenza e le rotture sono state riparate e sostituite facendola tornare ciò che era. Una scuola adeguata ai tempi, ai programmi scolastici e alle esigenze delle famiglie! Oggi circa 300 ragazzi la frequentano e voglio assicurare le loro famiglie e nel con tempo anche la direzione didattica che tutto è ripristinato e a norma».

«Nei prossimi giorni -chiude Baseggio- partiranno le progettazioni antisismiche e di ulteriori lavori per i plessi di Merlengo e Paderno mentre per quella di Campagna sono stati già acquisiti. Questo grazie a che a bandi regionali e nazionali che la passata amministrazione ha ottenuto e ricercato».

La lettera ai genitori del dirigente scolastico

«Come noto sull’Ente proprietario dei plessi scolastici grava l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, vale a dire il dovere di rendere l’immobile idoneo all’uso scolastico ex art. 3, comma 1, Legge 11 gennaio 1996, n. 23, mentre al Dirigente scolastico spettano i compiti di individuare e valutare i rischi, adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, nonché richiedere all’Ente proprietario dell’immobile di effettuare gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza degli edifici scolastici, come disposto all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Per quanto concerne gli “aspetti gestionali e organizzativi”, di competenza del Dirigente scolastico, spetta al medesimo provvedere quindi affinché, nel corso della gestione, non vengano alterate le condizioni di sicurezza, l’affollamento, il carico d’incendio e le destinazioni d’uso autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di esercizio previste al Punto 12 del D.M. 26 agosto 1992. Pertanto all’Amministrazione scolastica resta la vigilanza, il presidio della sicurezza e la sollecitazione di interventi necessari a garantire la funzionalità, fruibilità, salubrità degli ambienti. Questo presidio è quotidiano e costante e le comunicazioni e segnalazioni pronte e tempestive, grazie all’instancabile lavoro di monitoraggio dei collaboratori scolastici e dei docenti incaricati. La società proprietaria ha comunque confermato di essere in possesso di tutte le certificazioni di legge, in parte già trasmesse alla scrivente dirigenza. Le manutenzioni e le attività richieste non appaiono peraltro, ad oggi, di tipo strutturale o comunque tali da imporre evacuazioni, con connesse sospensioni delle attività didattiche, ma certamente sorprendono per persistenza, continuatività e risorgenza. Ciò che turba non è però la reale condizione della scuola, costruita con materiali e tecnologie d’avanguardia e bisognosa di manutenzioni altrettanto avanzate, quanto le tensioni che dividono ingiustamente la comunità che deve invece trovare unità di intenti e di energie per il bene comune. Confidando nell’equilibrio degli adulti che devono farsi esempio di vita per i nostri bambini, si inviano distinti saluti».

Il dirigente scolastico Fiorangela Giampaolo Gallo