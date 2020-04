Ponzano Veneto, distribuiti buoni alimentari a 73 famiglie

È partito a Ponzano Veneto il secondo giro di aiuti alle famiglie per affrontare le difficoltà alimentari dovute alle ristrettezze economiche dettate da questo periodo di emergenza sanitaria. La task force creata dal sindaco Antonello Baseggio, all'indomani del decreto della Protezione Civile che ha assegnato ai Comuni delle risorse specifiche, ha creato, come nel resto dei comuni, un protocollo che disciplina le domande, l'accesso ed infine il tipo e la quantità di contributo da poter ottenere che nella fattispecie è rappresentato dall'entità del buono alimentare. Il contributo di 68.000 euro ricevuto dal Comune per affrontare il primo periodo dell'emergenza viene seguito personalmente dall'assessore (al Bilancio e Tributi) Monica Gambarotto e la lavorazione dell pratiche dall'assessore alle Politiche Famigliari Teresa Geromin. In questa operazione si aggiungono poi anche l'assessore alla Protezione Civile e al Commercio Giampaolo Cenedese (responsabile delle consegne alle famiglie) e tutti i tecnici degli uffici seguiti dagli assessori presenti nel gruppo di lavoro poi hanno tempi di lavorazione e controllo che portano ad accogliere le pratiche ed a evaderle settimanalmente.

«L'assessore Monica Gambarotto -spiega il sindaco Baseggio- inoltre ha il compito di aggiornare e verificare l'andamento del conto aperto per la solidarietà alimentare che ad oggi ha raggiunto i 10 mila euro circa; grazie ad imprenditori, aziende, associazioni e normali cittadini che hanno voluto in questa maniera aiutare il proprio comune».

Ad oggi il comune ha erogato buoni alimentari a 73 nuclei famigliari per un valore di 13.750 euro. Tutte queste famiglie hanno ricevuto o riceveranno buoni variabili da 50, 75, 100, 125, 150 o 175 euro alla settimana per due settimane. Il valore viene assegnato a seconda del numero dei componenti famigliari e del numero di minori o disabili presenti nel nucleo stesso. Oltre ai buoni economici da spendere nei supermercati individuati dal gruppo di lavoro sono assegnate poi dei pacchi alimentari attraverso l'intervento della Dispensa Alimentare seguita dal Granello di Senapa coadiuvato dai volontari della Collaborazione Pastorale. In questo caso le famiglie ad oggi sostenute e aiutate da questo servizio sono 31. Le domande che ad oggi sono pervenute e che aspettano ancora la lavorazione e l'accettazione sono 54.

«I controlli avvengono per verificare lo stato delle dichiarazioni sull'attuale situazione economica, familiare e lavorativa -sottolinea il sindaco Baseggio- Come già dichiarato nei moduli, finito questo periodo un'emergenza scatteranno poi dei controlli a campione sulle vericidità delle dichiarazioni grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza».