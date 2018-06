Ponzano, al via le attività dello spazio dedicato al co-working

PONZANO VENETO Il Comune di Ponzano inaugura lunedì 25 giugno alle ore 19 il progetto 4Co-workers. Unico spazio co-working a gestione pubblica attivo sull’intero territorio regionale, nasce a seguito di un avviso pubblico, attraverso la selezione delle domande presentate, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita delle realtà freelance locali. Essere un libero professionista significa spesso trovarsi a fronteggiare in solitudine gli ostacoli dell’essere imprenditore; in particolare, l’individuazione di spazi adatti a svolgere la propria attività, rappresenta una questione di grande importanza soprattutto in fase di avvio. Per rispondere a questa esigenza, l’amministrazione comunale di Ponzano, attraverso lo Spazio Lavoro, coordinato dalla Cooperativa La Esse, ha dato in cessione temporanea e gratuita due sale presenti alla Casa dei Mezzadri.

Partito nel mese di marzo, il progetto 4Co-workers ora si presenta ufficialmente, con l’obiettivo di far conoscere alla comunità e a tutte le persone interessate cosa significhi operare in un co-working ma anche le potenzialità che nascono dal condividere un luogo di lavoro e le opportunità che possono emergere, anche dall’interazioni tra professioni molto diverse. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza di Ponzano, ma in particolare a free lance, startup e ad aspiranti imprenditori.

Dopo l’intervento del Sindaco Monia Bianchin e dell’Assessore alle Attività Produttive Mario Sanson, l’incontro prevede la presentazione, a cura di Francesco Tozzato, dello Spazio Lavoro: attivato nel 2015, il servizio, aperto mercoledì (ore 9.30-11.30), fornisce consulenza orientativa sul tema del lavoro e sostegno nell’attuazione del progetto professionale e formativo, stimolando l’attivazione di percorsi di ricerca attiva di lavoro. Quindi Nicola Vendramin, responsabile del settore impresa della Cooperativa La Esse, avrà il compito di approfondire le problematiche legate a cosa comporta per un libero professionista fare impresa oggi e racconterà dell’esperienza della Cooperativa nel Co-working Terzo Piano, presente da diversi anni a Preganziol in partnership con Centro Marca Banca.

Infine protagonista sarà il gruppo 4Co-workers: ognuno racconterà la propria esperienza vissuta in questi primi mesi del progetto, a partire dal tema del co-working quale collante tra startup e elemento di agevolazione per la nascita di nuove opportunità lavorative, in che cosa 4Co-workers si differenzia da altre esperienze e, infine, quali sono le dinamiche che si sviluppano in un co-working, tra socialità e condivisione. L’evento proseguirà con una visita alle quattro postazioni desk per poi terminare con un piccolo brindisi, nel quale i co-workers saranno disponibili ad incontrare il pubblico e a raccontarsi.