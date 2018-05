Svolta a Ponzano Veneto, l'ex sindaco Granello lascia il consiglio comunale

PONZANO VENETO Durante le parole di saluto del Consigliere Comunale Giorgio Granello ammetto di avere avuto una certa emozione. Cinque anni al suo fianco da Vice Sindaco e altri quattro da collega di minoranza non si possono dimenticare e come dichiarato anche dal Presidente del Consiglio Renzo Zago e dal Sindaco Monia Bianchin fra i banchi di Villa Cicogna mancherà la figura di un consigliere e di un ex sindaco aperto e disponibile al dialogo. Le nostre appartenenze politiche ci avevano portato prima ad amministrare il nostro comune (Lega -Forza Italia) e poi a separarci concedendo di fatto il governo alla sinistra.

Oggi in Forza Italia, movimento politico al quale io ho aderito fin dal mio ingresso in politica, Giorgio è diventato parte attiva e dirigenziale permettendo alle nostre strade di riavvicinarsi non senza qualche paura e preoccupazione da parte dei vari componenti delle due diversi gruppi di appartenenza in Consiglio. Grazie alla sua discesa in campo nel comune capoluogo tutte queste paure verranno meno e permetteranno agli "azzurri" trevigiani di avere una persona preparata a sostegno del candidato Conte. Un altro Conte ma questa volta Giorgio siederà in Consiglio come primo dei non eletti a Ponzano della lista dell'allora Granello Sindaco. A lui vanno gli auguri della lista civica di Progetto in Comune e naturalmente vanno anche i miei in qualità di referente di Forza Italia considerando la sua militanza storica nel partito del Cavaliere.

Antonello Baseggio