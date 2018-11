Frasi sessiste su Facebook: Autosile non si scusa ma cancella lo spot

"Il cambio automatico della nuova Bmw rende più facili le scappatelle in trasferta e il sesso orale con la segretaria". Queste le frasi che la concessionaria Autosile Service di Villorba ha dovuto cancellare dalla sua pagina Facebook dopo l'ondata di critiche ricevute dalle donne del movimento trevigiano "Non una di meno".

La concessionaria nelle scorse ore ha deciso di cancellare il post con la controversa pubblicità ma non ha speso nemmeno una parola di scuse nei confronti delle tante donne che si sono sentite offese dalle parole dello spot. Questa è stata l'unica replica rilasciata dai titolari: «Teniamo a precisare che abbiamo eliminato il post della Bmw solo ed esclusivamente perché riteniamo alquanto ridicolo essere bersagliati per una pubblicità ritenuta offensiva da un gruppo di donne che dovrebbero spendere il loro tempo per occuparsi di problemi reali e non erigersi paladine della giustizia e lottare contro fantasmi immaginari!! Purtroppo ogni tanto bisognerebbe attivare il cervello e farsi una bella e sana risata mi auguro che adesso siate soddisfatte del vostro operato e possiate concentrarvi su una nuova ma soprattutto reale battaglia». Il commento ha suscitato una nuova ondata di polemiche che hanno riacceso il caso. Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare una nuova condanna da parte del mondo femminista. La concessionaria, per ora, resta nelle bufera.