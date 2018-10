Postamat esploso: ufficio postale provvisorio a Mansuè

Poste Italiane comunica che, da mercoledì 31 ottobre a giovedì 22 novembre, sarà operativa in via Pordenone una struttura provvisoria che ospiterà l’ufficio postale di Mansuè, chiuso dal 17 ottobre in seguito all’esplosione dello sportello Postamat.

La sede temporanea garantirà ai cittadini la normale fruizione di tutti i servizi di Poste italiane, compreso il ritiro delle raccomandate e rispetterà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:20-13:35 e il sabato fino alle 12:35. L’ufficio postale di Mansuè riaprirà il 23 novembre con i consueti orari.