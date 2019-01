Poste italiane, Gianfranco Bedendo nuovo direttore degli uffici postali della Marca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Gianfranco Bedendo è il nuovo responsabile degli uffici postali di Treviso e provincia. Cinquantotto anni, laureato in Giurisprudenza, ha acquisito negli anni esperienza professionale in diversi settori dell’azienda, dalla sportelleria a direttore di uffici postali.

È stato direttore provinciale a Rovigo, Verona e, prima dell’attuale incarico, a Vicenza. Dalla sede di piazza Vittoria coordinerà tutte le attività dei 185 uffici postali di Treviso e provincia, di cui 11 aperti con orario continuato 8.20-19.05. In tutta la provincia sono disponibili 97 sportelli automatici ATM Postamat per il prelievo automatico di contante e le altre operazioni, attivi 24 ore su 24, e 50 sale consulenza dove personale qualificato è a disposizione della clientela per fornire chiarimenti sui prodotti di investimento e finanziamento.