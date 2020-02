Montebelluna, alberi malati in via Montegrappa: 30 piante sono da potare

Dopo gli interventi di abbattimento resisi necessari data la gravità delle condizioni di salute di circa 50 alberi rilevate dallo studio dell’agronomo Corrazzin su 600 piante su suolo pubblico, a partire da giovedì un’ulteriore trentina di alberi saranno interessati da un intervento di potatura.

Nel ricordare che al posto degli alberi abbattuti in viale XXX Aprile ne saranno piantati di nuovi con l’obiettivo di ricomporre il viale alberato in modo tale da garantire una nuova cortina arborea compatibile con la infrastrutturazione urbana, si procederà ora con questo intervento di potatura il cui obiettivo è rinvigorire e a migliorare la crescita delle piante. Si tratta di 30 alberi posti in via Montegrappa, la cui potatura riguarda un extra-pacchetto di interventi che saranno eseguiti dalla stessa ditta esterna fratelli Stangherlin che si era occupata degli abbattimenti. La potatura, meteo permettendo, richiederà tre giorni lavorativi e comporterà, nella via interessata il senso unico alternato.