Lavori della Pedemontana, chiusure e deviazioni da lunedì a Povegliano

POVEGLIANO Da lunedì prossimo, 18 giugno, un tratto della strada provinciale 56 di Arcade, nel territorio comunale di Povegliano, sarà chiuso dal km 7+120 e 7+330. Il provvedimento del settore viabilità della provincia di Treviso è necessario per la continuazione dei lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. Sul posto saranno indicate, attraverso il posizionamento di cartelli, le variazioni al traffico veicolare su un tratto di strada appositamente costruito per l'occasione. Il settore viabilità della provincia di Treviso ha disposto, sempre lungo la strada provinciale 56, la chiusura tra il km 11+950 e il km 12+150. Anche in questo caso i tecnici provvederanno a posizionare le deviazioni sul posto. Il dispositivo resterà in vigore fino al 26 marzo 2019.