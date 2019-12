Pranzo di gruppo sul Montello: 30 Alpini tornano a casa con la dissenteria

Domenica da dimenticare per il gruppo Alpini di Treviso. In 136 si erano dati appuntamento in un noto ristorante a Giavera del Montello ma, per una trentina di loro, la giornata è stata rovinata da un improvviso attacco di dissenteria che ha fatto finire una Penna nera addirittura in ospedale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i malesseri sono iniziati già durante il pranzo con un lungo viavai verso il bagno del ristorante, letteralmente preso d'assalto. Gli Alpini di Treviso avevano già organizzato, l'anno scorso, un pranzo sociale nello stesso ristorante e tutto era andato per il meglio al punto che le Penne Nere avevano deciso di replicare il ritrovo anche quest'anno. Il menu era a base di carne e funghi: tre antipasti, un paio di primi, guancette di maiale come secondo e torta bavarese per il dessert. Molti dei commensali non hanno avuto problemi ma una trentina di persone, durante il pranzo, sono stati colpiti da crampi allo stomaco e malessere improvviso al punto che, per uno di loro, si è reso necessario il ricovero in pronto soccorso. Le cause, al momento, restano ancora da chiarire. Bisognerà attendere i risultati delle analisi per capire cos'abbia provocato il malessere di gruppo che ha rovinato la domenica agli Alpini di Treviso