Il Prefetto Laura Lega ai saluti con Treviso: ultima visita di cortesia ai carabinieri

TREVISO Nella mattinata di venerdì la dottoressa Laura Lega, in procinto di lasciare l’incarico di Prefetto di Treviso per assumere quello prestigioso di Firenze, ha visitato il Comando Provinciale dei carabinieri. Accolta dai vertici e dai Comandanti dei vari Reparti che l’hanno ringraziata per la particolare vicinanza riservata all’Arma trevigiana, ha successivamente rivolto al personale espressioni di sincero apprezzamento per il quotidiano impegno assicurato dall’Arma nello svolgimento delle impegnative attività istituzionali. Il Prefetto, inoltre, ha sottolineato l’insostituibile presenza dei carabinieri su tutto il territorio, punto indiscusso di riferimento per le comunità, anche le più piccole, ribadendo la propria soddisfazione per lo stretto e proficuo rapporto di collaborazione instaurato in questi anni tra i diversi enti Istituzionali e, in particolare con l’Arma dei carabinieri e per gli ottimi risultati raggiunti nel triennio tra i quali spicca un deciso decremento dei reati nella provincia.