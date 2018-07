Il Prefetto Laganà in visita in Provincia

TREVISO Visita di cortesia, oggi mercoledì 25 luglio, in Provincia, del nuovo Prefetto insediato a Treviso, Maria Rosaria Laganà. Il Presidente Stefano Marcon ha ricevuto il Prefetto, presente anche il Direttore Generale dr. Rapicavoli, per il benvenuto nel nuovo incarico e per uno scambio informale su temi inerenti il territorio. “Come sempre – ha assicurato il Presidente Marcon – la Provincia darà la massima disponibilità e collaborazione al Rappresentante del Governo e il territorio della Marca, affidato alla sua responsabilità, saprà accoglierla con la consueta ospitalità”