Il Prefetto riceve l’Ambasciatore della Costa d’Avorio e il Console Generale di Romania

Il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà ha ricevuto nella mattinata divenerdì, in visita di cortesia, l’Ambasciatore della Repubblica di Costa d’Avorio in Italia, S.E. Janine Tagliante Saracino. L’incontro è stato occasione per esaminare temi di attualità di comune interesse, con particolare riferimento all’interscambio commerciale fra questa provincia e la Costa d’Avorio, Paese in continua crescita economica anche grazie alla stabilità politica ed alle incisive politiche di investimento perseguite dall’attuale governo.

Durante l’incontro l’Ambasciatore, a riprova dell’interesse della Costa d’Avorio per il potenziamento dei rapporti di scambio culturale ed economico con il territorio trevigiano e del Nord Est d’Italia in generale, ha informato che nella stessa giornata è stata inaugurata l’apertura a Treviso del nuovo Ufficio Consolare Onorario, sito in via Barberia, e che il nuovo Console onorario per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino–Alto Adige è il Cav. Claudio Giust.

Successivamente, nella tarda mattinata il Prefetto ha ricevuto il Console Generale di Romania con sede in Trieste e circoscrizione per il Veneto ed il Friuli–Venezia Giulia, Cosmin Lotreanu. Come noto, la fitta rete di rapporti con la Romania e la provincia di Treviso è attiva da svariati anni e ne è testimone l’apertura ad Asolo di un Consolato Generale Onorario di cui è titolare il dr. Mario Moretti Polegato. Il Console ha manifestato al Prefetto la grande attenzione dello Stato della Romania per gli scambi culturali ed economici con questa provincia, anche in considerazione della rilevante presenza, oltre le ventimila unità, di quella comunità straniera che costituisce la prima in termini numerici.