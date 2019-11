Il Prefetto di Treviso incontra il sindaco Mauro Canal a Refrontolo

Il sindaco di Refrontolo Mauro Canal ha ospitato giovedì scorso, 14 novembre, all'interno dell’edificio comunale del paese, il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, per un colloquio di circa un’ora. La visita è avvenuta nel contesto degli incontri fatti dal Prefetto con i nuovi Sindaci della zona, nella direzione di una collaborazione sempre più vicina tra Istituzioni.

Accompagnato dal vicesindaco Roberto Collodel e dal segretario comunale, Rosario Camilleri, Canal ha accolto cordialmente il nuovo Prefetto porgendole il benvenuto a nome di tutta la cittadinanza. Il colloquio “estremamente positivo e costruttivo”, a detta di Canal, ha toccato poi gli ambiti di reciproca competenza soffermandosi per esempio sui rapporti tra amministrazione comunale e forze dell’ordine che il sindaco ha confermato essere impeccabili, per attenzione e disponibilità a cooperare. «Possiamo contare sul supporto costante degli organi di sicurezza e di controllo territoriali – il suo commento - determinanti per garantire la sicurezza nel nostro comune». Nello stesso tempo si è parlato delle grandi opportunità di quest’area, anche in relazione alla recente elezione a patrimonio dell’umanità Unesco e alle tante attrattive e peculiarità che ne fanno un centro sempre più importante dal punto di vista della ricettività turistica di qualità. Proprio allo scopo di meglio conoscere il ricco patrimonio storico culturale di Refrontolo, tra cui il noto Molinetto della Croda, il Sindaco Canal ha infine invitato il Prefetto Laganà a una prossima visita guidata del paese.