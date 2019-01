Furto alla materna di Sambughè, ri-consegnati ai bimbi giochi e computer rubati

Una favola a lieto fine quella che si è conclusa ieri con la consegna da parte di CentroMarca Banca alla Scuola Materna Parrocchiale “Maria Immacolata” di Sambughè di un nuovo computer, che si è aggiunto ad una cospicua dotazione di nuovi peluches e di una cucinetta, pronta per essere utilizzata nella loro festosa attività quotidiana di piccoli chef, acquistati rispettivamente dal Comitato 8MEM e da Sindaco e Assessori di Preganziol. Doni destinati a rimpiazzare ciò che i ladri, a dicembre, avevano portato via dai locali della Scuola Materna in piazza Tegon, con un furto esecrabile, anche perché erano stati sottratti ai bimbi i giochi e alle maestre ciò che serviva per la loro attività didattica. Si è innescata subito una gara di solidarietà. E così grazie al prodigarsi dei genitori, delle istituzioni di Preganziol e di CMB tutto è ritornato alla normalità.

La struttura potrà riavere il suo computer per pianificare le attività scolastiche, mentre i bambini potranno tornare a giocare con peluche e cucinetta che, come le maestre hanno riferito ai piccoli alunni, durante le feste sono stati portati ad “aggiustare”. «In questa occasione – ha detto don Gabriele Bittante, parroco della Parrocchia di Sambughè e Presidente della Scuola Materna - come accaduto fin dai primi giorni susseguenti il furto, abbiamo sentito vicina la comunità che con telefonate e fatti concreti ha dato dimostrazione di avere a cuore la nostra scuola materna che rappresenta un polo educativo e socialità oltre che un utile servizio alle famiglie. Ringrazio quindi, anche a nome dei bambini e del personale, CentroMarca Banca, il comitato 8MEM e tutte le rappresentanze politiche e ogni singolo cittadino che ha dimostrato la propria vicinanza, attraverso modi diversi, alla nostra scuola. Nell' esperienza negativa – conclude Don Gabriele- abbiamo potuto sperimentare il bello della solidarietà e quindi, anche se non sembra bello a dirsi, grazie un po' anche i ladri!!!».

Se da un lato ci sono state espressioni di solidarietà da parte di tante persone dall’altro non è mancato l’aiuto da parte di realtà che da sempre operano per sostenere la collettività. CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia ha voluto contribuire donando un nuovo computer portatile in sostituzione di quello rubato. E' stato proprio il Presidente Tiziano Cenedese a consegnare alle maestre il nuovo PC, alla presenza di un folto numero di genitori, delle maestre Sara Padovan e Lorella Florian e delle strette collaboratrici Monica Zoja e Susanna Masutti. «La decisione di regalare un nuovo computer – ha detto Cenedese – rispecchia la nostra attenzione alle necessità del territorio. In particolare nei confronti di una istituzione come l'Asilo che per molte famiglie di Preganziol rappresenta un approdo sicuro per i propri bambini e quindi un servizio essenziale per la comunità. Essere a fianco delle persone, in questo caso delle famiglie, è una nostra specificità. A maggior ragione in circostanze come questa, che riguardano non solo la disponibilità pratica della nostra Banca ma anche il cuore». Anche la Giunta comunale di Preganziol ha fatto la sua parte: il Sindaco Paolo Galeano e tutti gli Assessori hanno infatti versato parte delle loro indennità da amministratori, per l'acquisto del nuovo “cucinino” anch’esso portato via dai ladri.