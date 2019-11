Camminata per la salute domenica 10 novembre a Preganziol

“UNA CAMMINATA PER LA SALUTE” a sostegno della ricerca per la fibrosi cistica si terrà domenica 10 novembre a Preganziol. Con un piccolo contributo è possibile partecipare a una bella camminata di 5 chilometri attraverso il comune di Preganziol, alla scoperta della città in modo lento e all’aria aperta. Il ritrovo a partire dalle 8.30, le iscrizioni avranno luogo nella zona commerciale dell’Iperlando, con partenza alle 9.30. Il gruppo di Nordic walking sarà disponibile per il riscaldamento con bastoncini, ed è previsto un ristoro organizzato dal gruppo Alpini di Preganziol. La camminata si svolgerà anche in caso di maltempo. Offerta responsabile di 5 euro (gratis fino ai 14 anni).

L’iniziativa benefica è nata dall’idea di quattro associazioni del territorio, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Avis Comunale di Preganziol, Aido e Apio. “Sarà un evento a carattere ludico-motorio per la condivisione di una dei punti cardine di queste associazioni: la salute. Non è un caso che la 'Camminata per la salute' abbia riscosso l’interesse di ben altre dodici associazioni del territorio, a testimonianza che l’unione fa la forza e che la sinergia è la chiave per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del donarsi agli altri e sul valore del volontariato”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Preganziol e avvalorata dalla rete Lasciamo il Segno.