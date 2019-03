Preganziol, lunedì notte chiusa l'uscita del Passante in direzione Trieste

Procedono a ritmo serrato in queste settimane gli interventi di manutenzione sulla rete autostradale gestita da CAV, per arrivare pronti all’appuntamento con il primo esodo primaverile nel lungo ponte di Pasqua, tra meno di un mese. Gli ultimi lavori effettuati nelle scorse notti sul Passante di Mestre hanno evidenziato la necessità di intervenire con un’ulteriore chiusura notturna per lavori sulla pavimentazione stradale in corrispondenza della stazione di Preganziol. Pertanto il casello resterà chiuso in uscita dal Passante dalle ore 21 di lunedì 25 fino alle ore 6 di martedì 26 marzo per il traffico in carreggiata est (direzione Trieste), con deviazione verso la stazione di Venezia nord. Durante il periodo di chiusura, gli utenti in viaggio saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.