Lavori alla rotatoria: chiusi per altre due notti gli svincoli del Passante

Prosegue il programma di lavori e manutenzioni che in questo periodo dell’anno stanno interessando soprattutto il rifacimento della pavimentazione sul passante di Mestre.

I cantieri interesseranno nella prima metà di questa settimana la rotatoria della stazione autostradale di Preganziol, lungo il Passante. Pertanto, dalle ore 21 di martedì 19 marzo alle ore 6 di mercoledì 20 marzo verrà effettuata: la chiusura dello svincolo di uscita dalla carreggiata ovest (direzione Milano) verso la stazione di Preganziol, con il traffico deviato verso la stazione di Martellago-Scorzè; la chiusura dello svincolo di immissione in carreggiata est (direzione Trieste) dalla rotatoria di Preganziol, con il traffico deviato verso la stazione di Venezia nord e la parzializzazione della rotatoria, con senso unico alternato regolamentato da movieri o semaforo. Dalle ore 21 di mercoledì 20 marzo alle ore 6 di giovedì 21 marzo verrà invece effettuata: la chiusura dello svincolo di uscita dalla carreggiata est (direzione Trieste) verso la stazione di Preganziol, con il traffico deviato verso la stazione di Venezia nord; la chiusura dello svincolo di immissione in carreggiata ovest (direzione Milano) dalla rotatoria di Preganziol, con il traffico deviato verso la stazione di Venezia nord e la parzializzazione della rotatoria, con senso unico alternato regolamentato da movieri o semaforo. In caso di incolonnamenti gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.