Preganziol, Impegno comune e Lega chiedono la sanificazione delle scuole

Nell'ultimo consiglio comunale di Preganziol l'opposizione ha chiesto al Sindaco se fossero stati fatti o fossero previsti interventi di sanificazione nelle scuole atti a scongiurare il rischio di contaminazione da Covid 19. «Il sindaco ha preso tempo e sostanzialmente ha rimesso la decisione e il compito di decidere sulla sanificazione alla dirigenza dell'istituto comprensivo, tuttavia gli asili comunali sono diretta competenza del Sindaco. A nostro avviso -affermano i consiglieri di Impegno Comune e Lega, Comune, Raffaele Freda e Luisa Berto- il sindaco dovrebbe invece assumersi la responsabilità di intervenire con atto urgente sulla sanificazione. Ci sembra che si sia già in ritardo poiché diverse scuole di altri comuni sono già state bonificate o sono in corso di sanificazione. Se si considera la scuola un probabile incubatore non si può pensare di non intervenire con una sanificazione perché le scuole devono riaprire ma devono essere sicure. Sono molte le famiglie che ci hanno manifestato preoccupazione per i possibili contagi. È un provvedimento da prendere subito».