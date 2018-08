Parcheggio dell'Iperlando di Preganziol invaso dai camper dei rom: sgomberati

PREGANZIOL Prima lo stazionamento di fronte alle piscine comunali, poi l'occupazione del parcheggio del supermercato "Iperlando". Per alcuni giorni un gruppo di rom, con una decina tra caravan e camper, hanno invaso Preganziol, in fuga per una faida famigliare. La rivolta dei residenti della zona hanno indotto il sindaco Paolo Galeano ad intervenire : dopo alcune, infruttuose prove di dialogo, è scattato lo sgombero. I mezzi dei nomadi hanno lasciato il parcheggio dell'Iperlando verso le 18 di mercoledì, prima che l'ordinanza firmata dal primo cittadino entrasse in vigore. La carovana, scortata da carabinieri e polizia locale, ha preso la direzione di Oderzo. Come di consueto, l'area utilizzata dai rom per campeggiare è rimasta lordata da cumuli di rifiuti.