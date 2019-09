Preganziol piange la scomparsa di Don Umberto Modulo

«Caro Don Umberto, con commozione ed immenso dispiacere ho appreso della sua scomparsa da questa vita terrena. Non posso esimermi dallo scrivere, nel dolore enorme che mi pervade, queste poche righe di commiato».

Con queste parole piene di commozione, Dino Vecchiato ricorda il sacerdote di Preganziol scomparso domenica pomeriggio all'ospedale di Portogruaro. «Ho passato gli ultimi 20 anni al suo fianco, prima quando è stato parroco di Sambughè per 14 anni e poi come amico. Assieme a lui, e agli altri amici dell’associazione Aurora, abbiamo percorso svariate strade sia culturali che di fede. Ovunque la sua presenza sia passata nel periodo del suo sacerdozio ha lasciato sempre una “storia” da raccontare, quelle storie che lei tanto amava scrivere fino a lasciarci 45 libri» prosegue Vecchiato. Don Umberto è stato un uomo di fede e di cultura straordinaria e smisurata. «Ricordo benissimo il nostro ultimo incontro qualche settimana fa, quando a cena mi raccontò la sua giovinezza vissuta in un’epoca difficile ma che, assieme alla sua famiglia, aveva potuto affrontare professando sempre quei valori della vita che la contraddistinguevano. Quel giorno mi raccontò anche che aveva un desiderio, quello di scrivere un libro sulla sua famiglia e i suoi ricordi di infanzia. Questo desiderio - prosegue Vecchiato - anche se non scritto, mi fa piacere farlo conoscere a tutti perché immagino stia per rincontrare lassù i suoi cari per vivere con loro quell’esistenza spirituale eterna cui tutti noi saremo chiamati un giorno. Noi siamo qui a salutarla e a ringraziarla per tutto quello che ci ha donato e che porteremo con noi nel cuore fino al momento di rivederci alla Casa del Padre, sperando di esserne degni. Buon viaggio in paradiso Don Umberto e ci protegga dai cieli e ci aiuti a rimanere sulla retta via nel nostro viaggio». I funerali di Don Umberto saranno celebrati giovedì 26 settembre alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Fossalta di Piave e saranno celebrati dal Vescovo emerito, Monsignor Paolo Magnani.