San Martino, a Sambughè rievocazione storica con figuranti e animali

Quest'anno il gruppo festeggiamenti di Sambughè vuole ricordare il suo patrono San Martino, facendo una rievocazione storica del Santo, che si svolgerà domenica 11 novembre alle ore 11.15 sul sagrato della chiesa di Sambughè di Preganziol. Una rappresentazione che si svolge da molti anni a Sambughè e che racconta il momento in cui nel 300 D.C. Martino Di Tours, cavaliere dell'esercito imperiale, tagliò in due il suo mantello militare per difendere un mendicante dal freddo.

Partita da una semplice recita ora è un vero e proprio spettacolo. Quest'anno la rievocazione storica coinvolgerà circa 30 figuranti di diversa età, cui si aggiungono i collaboratori di esterna scena; sono stati coinvolti genitori, nonni, amici per fare lavori di scenografia. Dai costumi dell'epoca a bancarelle di mercato con prodotti tipici del periodo, a musici che suonano dal vivo. In scena anche animali veri. Non mancherà il cavallo del Santo e per arricchire la scenografia asino e galline. Ancora prima di iniziare la rievocazione, nei cuori dei partecipanti c'è già una grande emozione e soddisfazione, nel vedere tante persone coinvolte in una così piccola frazione di campagna che non vuole dimenticare il Santo a cui è devota.