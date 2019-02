A Preganziol in arrivo 100mila euro per gli investimenti: il Comune punta sulla sicurezza

Durante la seduta del Consiglio Comunale di giovedì, il sindaco di Preganziol Paolo Galeano ha dato comunicazione al Consiglio stesso (così come previsto dalle linee di cui ai decreti ministeriali) dell'investimento in cui verrà spesa la somma di 100.000 euro arrivata dallo Stato per tutti i Comuni della medesima fascia (popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti). Questi i vincoli principali per spendere la somma: che siano opere di messa in sicurezza di strade, patrimonio, edifici e che i lavori inizino entro il 15 maggio.

"Con tali condizioni è ovvio che non ci si può impegnare su fronti troppo complessi dal punto di vista burocratico o progettuale che rischiano, con i tempi per l'ottenimento di pareri o altro, di far saltare i tempi e quindi di perdere la somma - afferma il primo cittadino - Abbiamo quindi deciso di investire i 100.000 euro sulla messa in sicurezza di via Palladio, una delle arterie più frequentate del nostro territorio e su cui gravitano alcuni dei servizi più importanti: scuola elementare del centro e distretto socio-sanitario. I numeri parlano da soli: 32.224 veicoli a settimana, una media di 4603 veicoli al giorno (e va considerato che la domenica i flussi sono molto bassi). 20.000 veicoli percorrono la strada dalla Schiavonia verso nord, mentre gli altri 12.000 in senso contrario nord/sud".

I lavori riguarderanno la messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti pedonali, l'installazione di ulteriori 3 punti luce nell'intersezione con via Vecellio, la riasfaltatura di tutta il tratto che va da via Schiavonia al Distretto Socio-sanitario in maniera da eliminare i tanti avvallamenti e le buche creati dal grande flusso veicolare, l'eliminazione di alcune barriere architettoniche nei vari percorsi pedonali prossimi all'ingresso della scuola, la messa in sicurezza del tratto di pista ciclabile ad ovest della via. Un intervento di messa in sicurezza di una delle aree più frequentate del territorio, anche dalla popolazione più giovane.