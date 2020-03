«Il padrone ha detto no al lavoro da casa»: l'atto di accusa di un dipendente

Buongiorno,

volevo segnalare quanto segue: nella mia azienda, di Preganziol, sebbene la maggior parte dei lavoratori potrebbe lavorare da casa, sebbene molti lavoratori siano costretti a lavorare in due su una scrivania, sebbene molti uffici siano sovraffollati e sia impossibile mantenere le distanze previste, sebbene i dirigenti compresi i responsabili siano favorevoli al lavoro agile, siamo tutti al lavoro in sede perché il Padrone ha detto no al lavoro da casa. Questo ci espone ad alte probabilità di contagio che si potrebbero facilmente evitare.

Lettera firmata