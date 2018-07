Premi Gaetano Cozzi per saggi inediti di storia del gioco: ecco il bando 2018

TREVISO La Fondazione Benetton Studi Ricerche bandisce anche quest’anno due premi di 3.000 euro destinati a giovani studiosi nati nell’anno 1983 e seguenti per saggi e studi inediti e originali di storia del gioco, del tempo libero, della festa, dello sport e, in generale, della ludicità. L’arco cronologico può andare dall’antichità fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Gli elaborati dovranno pervenire in formato elettronico (word e pdf) alla Fondazione Benetton, all’indirizzo pubblicazioni@fbsr.it, entro il 31 dicembre 2018. Sono ammessi lavori in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle ricerche promosse dalla Fondazione sul tema del gioco nelle sue diverse manifestazioni e prosegue l’esperienza fatta assegnando nel corso di un trentennio oltre 70 borse di studio per laureati di vario livello e grado accademico. La commissione giudicatrice – presieduta dallo storico Gherardo Ortalli e formata dai componenti del Comitato scientifico della rivista della Fondazione «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» – valuterà a proprio giudizio insindacabile gli elaborati pervenuti e ne darà comunicazione ai vincitori non oltre il 15 giugno 2019. La Commissione si riserva anche di segnalare altri saggi particolarmente meritevoli.

I lavori premiati saranno pubblicati in lingua originale nella rivista «Ludica»; potranno eventualmente trovare spazio nella stessa altri testi giudicati specialmente meritevoli, che non abbiano ricevuto il premio in denaro. Il Premio è dedicato alla memoria di Gaetano Cozzi (1922-2001), l’illustre storico che è stato l’animatore delle borse di studio, e che fino al 2000 ha presieduto la commissione giudicatrice delle tesi.

Comitato scientifico della rivista «Ludica»: Alessandro Arcangeli, Maurice Aymard, Piero Del Negro, Thierry Depaulis, John McClelland,

Gherardo Ortalli, Alessandra Rizzi, Bernd Roeck, Manfred Zollinger. Coordinamento editoriale: Patrizia Boschiero.