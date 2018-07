Architettura Città di Oderzo: in mostra a Palazzo Giacomelli le opere selezionate

TREVISO Nella sede di Unindustria Treviso di Riviera Garibaldi sarà possibile visitare la mostra dedicata alle 12 opere selezionate dalla giuria tra le 127 partecipanti, tra le quali il progetto di ristrutturazione per il Museo Bailo di Treviso. Vincitore della XV edizione è stato l’intervento di recupero dell’isola Sacca Sessola di Venezia, firmato dello studio CZ di Mestre.

Divisi per ambiti, sono stati presentati 86 lavori riferiti a nuove realizzazioni nel territorio del Triveneto, 8 interventi eseguiti dagli architetti Veneti nel mondo e 33 architetture dei luoghi del lavoro al tempo del 4.0, nuova sezione del premio volta ad individuare e premiare quelle opere presenti nel territorio nazionale in grado di consolidare il rapporto tra architettura ed impresa, proiettando le caratteristiche degli edifici destinati al lavoro delle persone ai nuovi modi ed alla prossime sfide dell’imprenditoria italiana, rafforzandone il senso di appartenenza a una Comunità come esempio virtuoso per un territorio.

La mostra è un’occasione per prendere consapevolezza del “dietro le quinte” del lavoro dell’architetto: sulla base dei materiali grafici e fotografici presentati dagli studi di architettura partecipanti, i visitatori sono invitati ad interagire con le tavole esposte ed entrare nel vivo del progetto, narrato attraverso la storia del luogo prima del suo insediamento, lo studio dello stesso attraverso schemi e schizzi, l’organizzazione del processo costruttivo e il coinvolgimento delle maestranze, le fasi di esplicazione del cantiere, il gruppo di lavoro dei professionisti coinvolti.

Il Premio Architettura Città di Oderzo è un riconoscimento molto ambito tra gli architetti del Triveneto. Organizzato da Comune di Oderzo, Provincia di Treviso, Ordine degli Architetti PPC di Treviso, Fondazione Oderzo Cultura si svolge con cadenza biennale, questa edizione è stata possibile grazie al contributo di Regione del Veneto, Unindustria Treviso e FOAV. Appuntamento dal 10 al 27 luglio (lunedì – venerdì, orario 9 - 12.30, 14 – 18 ingresso libero).