Colline e oliveti riqualificati: Asolo premia un'azienda padovana

Il Premio Asolo CittaSlow, fortemente voluto, creato ed istituito nel 2018 dal Comune di Asolo per valorizzare e far conoscere le realtà che quotidianamente si impegnano per preservare il paesaggio collinare Asolano, domenica 27 ottobre è stato assegnato all'azienda di Silvano Meletto.

La ditta con sede a Piombino Dese si occupa di coltivazione di cereali ed è stata scelta dalla commissione costituita dal sindaco Mauro Migliorini, dall'assessore all'ambiente Franco Dalla Rosa, da un agronomo, un urbanista e un paesaggista, perché ha avuto il merito di recuperare una zona collinare di alto pregio e gli olivi centenari presenti, riaprendo anche i sentieri di comunicazione. L’attività produttiva ha acquistato il terreno asolano e nel corso dell’ultimo anno lo ha sistemato, con particolare attenzione ad un pendio da “coltivazione eroica” per le forti pendenze. La manutenzione di questo appezzamento è anche un esempio di prevenzione idrogeologica per gli accorgimenti di raccolta acque, prevenzione dei fenomeni franosi, pulizia dei rivoli d’acqua.