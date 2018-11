Il Premio Bellussi 2018 è di Yulia Gorgula per la contessa di Almaviva nelle Nozze di Figaro

Domenica 28 ottobre, al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso è andata in scena la seconda recita delle Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, opera nata dalla coproduzione tra Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Fondazione Pergolesi-Spontini di Jesi e Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. di Treviso. L’opera, diretta da Sergio Alapont, per la regia di Francesco Bellotto, è stata interpretata dai sei cantanti vincitori del XLVII Concorso Internazionale Toti Dal Monte, svoltosi a Treviso dal 25 al 30 giugno: Christian Federici (Il Conte di Almaviva ), Yulia Gorgula (La Contessa di Almaviva), Francesca Tassinari (Susanna, promessa sposa di Figaro), Davide Giangregorio (Figaro), Marta Pluda (Cherubino, paggio del Conte), Francesca Cucuzza (Marcellina). Durante le recite dell’opera, al pubblico presente in sala è stato chiesto di esprimere la propria preferenza per uno dei sei cantanti vincitori del Concorso. Al termine della rappresentazione di domenica, Yulia Gorgula, interprete del ruolo della Contessa, è stata proclamata vincitrice del Premio Bellussi Valdobbiadene 2018.