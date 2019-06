Premio Club Service Marca Trevigiana: tutto pronto per l'evento a Santa Caterina

Martedì 11 giugno alle ore 18, l’Auditorium di Santa Caterina di Treviso ospiterà la cerimonia pubblica della seconda edizione del Premio Club Service Marca Trevigiana, istituito congiuntamente dai Club Rotary, Lions, Soroptimist e Inner Wheel per premiare annualmente persone, enti e istituzioni della Provincia di Treviso che si sono distinti nella realizzazione di interventi di particolare entità e di servizio alla comunità.

Premio che avrà un valore simbolico – volendo puntare i riflettori sulle realtà riconosciute come eccellenza del territorio – ma è sostanziato anche da un contributo economico a favore dell’attività dei soggetti premiati. Saranno, infatti, più d’uno i beneficiari dei generosi contributi che i Club Service della Marca hanno voluto destinare a questa iniziativa: un’associazione operante in ambito culturale ed una impegnata in ambito sociale. Le associazioni sono state selezionate tra le proposte presentate, quest’anno, dai club Inner Wheel secondo la turnazione che per la prima edizione ha previsto come presentatori i Club Rotary della provincia (promotori del Premio) e nei prossimi anni chiederà a Lions e Soroptimist di esprimere le loro candidature. L’entità del premio in denaro, costituita dai versamenti effettuati a tal fine da ciascun Club di servizio della Marca, sarà resa nota nel corso della cerimonia, durante le otto associazioni e persone segnalate saranno presentate al pubblico e insignite di una Menzione di merito.

“Per il secondo anno - specifica l’avv. Bruno Bazzotti, rotariano segretario del Premio - tutti i club delle quattro associazioni di servizio della Marca hanno collaborato alla realizzazione del premio che vuole evidenziare l’operato di chi, proprio come noi, si adopera al di sopra di ogni interesse personale per rispondere alle nuove e crescenti sfide che devono affrontare le persone più deboli e i settori più complessi della società. La folta partecipazione di pubblico alla cerimonia finale dello scorso anno e i dialoghi tra le varie associazioni avviati in quella occasione, ci confortano nel nostro impegno comune di dare visibilità e un concreto aiuto a chi opera volontariamente per il bene della comunità”. Attese a Santa Caterina, quindi, non solo i rappresentanti delle associazioni e gli Amministratori locali dei territori della Marca nei quali le stesse operano, ma anche numerose personalità del mondo del volontariato, per conoscere e far conoscere i tanti volti del “servire” e applaudire i loro più rilevanti progetti.