Creativity Week: il Premio Creativity Start Up è della "G- Open" di Carbonera

Nella finalissima del Premio Creativity si è aggiudicata il premio speciale messo a disposizione da Ascom- Confcommercio Treviso la start up G-Open, che nella giornata clou in provincia ha saputo far apprezzare il proprio progetto imprenditoriale. Tra le 65 candidature pervenute, è stato scelto il progetto dell’Agenzia G-Open di Carbonera (www.g-open.com), di Omar Geronazzo, che opera nel digitale e che per questa edizione del premio propone un’idea dedicata a gestori e titolari del settore Ho. Re. Ca. Tramite una app ed un sito web dedicato di semplice gestione potranno risolvere alcune problematiche e criticità con notevole risparmio di tempo e denaro. La app sopperisce anche alle eventuali carenze di personale.