Premio Gambrinus Mazzotti: don Luigi Ciotti ospite della serata finale

Sabato 17 novembre alle 16.30 al Parco Gambrinus di San Polo di Piave, Treviso, come è tradizione, si svolgerà la cerimonia finale della trentaseiesima edizione del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”: saranno premiati l’alpinista feltrino Maurizio Zanolla (conosciuto come Manolo) vincitore con “Eravamo immortali” nella sezione “Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e guide”, il ricercatore e divulgatore padovano Alessandro Tasinato con “Il fiume sono io” in “Ecologia e paesaggio” e la musicista e artigiana trevigiana Francesca Gallo con “Phisa Harmonikòs” in “Artigianato di tradizione”.

Sarà assegnato anche il Premio speciale della Giuria all’opera “Agneléze Erèra Pizzòcco. Monti della destra Mis” a cura di Pietro Sommavilla e Paolo Bonetti (Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla Montagna). E non mancherà in questa edizione nemmeno il Premio Honoris Causa, che verrà consegnato a Don Luigi Ciotti, prete di origine cadorina, combattente in prima linea contro tutte le mafie, fondatore del “Gruppo Abele” e ideatore di “Libera”, per il suo impegno verso l’ambiente. Nel corso della cerimonia la Giuria dei quaranta lettori, composta da personalità provenienti da vari ambiti della cultura, con votazione e spoglio in diretta assegnerà il super premio “La Voce dei Lettori” del valore di tremila euro ad uno dei tre vincitori delle altrettante sezioni di gara attraverso votazione e spoglio in diretta. Anticiperà la finale, alle 16 nella Galleria del Parco Gambrinus, l’inaugurazione della mostra fotografica “Luoghi di vita e d'Arte di Arturo Martini a Vado Ligure, Savona e Albisola Mare” a cura di Ester Nichele e Alberto Leoncini, dedicata al celebre scultore amico di Giuseppe Mazzotti, con l’introduzione di Eugenio Manzato, già direttore dei musei trevigiani. Dalle 16 alle 22, inoltre, nell’Auditorium Parco Gambrinus vi sarà la speciale emissione del XIII annullo postale su 11 cartoline che richiamano le opere vincitrici della XXXVI edizione 2018 e della precedente XX edizione 2002, una Iniziativa promossa in collaborazione con il Gruppo Filatelici di Montagna (G.F.M.) del Club Alpino Italiano (C.A.I.) Sezione “Luigi Rizzardi” Auronzo di Cadore. L’ingresso alla cerimonia è libero e gratuito, per la partecipazione al buffet preparato dal Parco Gambrinus è necessaria la prenotazione (a pagamento).