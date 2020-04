Premio Giuseppe Mazzotti Juniores: il bando della XIII edizione prorogato al 6 giugno

Il Premio Giuseppe Mazzotti Juniores, organizzato dall’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti e rivolto agli studenti degli istituti superiori del Triveneto, della Slovenia e della Croazia, proroga il termine di partecipazione della XIII edizione 2019 - 2020: inizialmente previsto per il 15 maggio, viene spostato al 6 giugno 2020. La decisione è stata presa per agevolare la partecipazione dei giovani, tenendo conto del protrarsi della chiusura eccezionale delle scuole con il conseguente effetto penalizzante sulla partecipazione al concorso. Gli studenti potranno partecipare realizzando un elaborato scritto (per concorrere alla Sezione Letteraria) o un video (per concorrere alla Sezione Video) sviluppando il tema suggerito quest’anno: “Artigiano è originalità, unicità, creatività e dedizione; è ricerca e sperimentazione fino a trovare la perfezione, creando talvolta pezzi unici, opere d’arte”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’artigianato di tradizione rappresentò uno dei molteplici ambiti di studio del poliedrico Giuseppe Mazzotti: è una recensione del 1928 alla Mostra veneta sull'artigianato (Treviso, 23 settembre - 15 novembre 1928) il primo indizio di questo ulteriore campo d'interesse, quello per le espressioni d'arte minore e per le tradizioni popolari; un'attenzione che si concretizzerà dieci anni più tardi, nella Mostra delle arti popolari della Marca Trevisana e, successivamente, in una ricca produzione di articoli e saggi che in tempi non sospetti, lo porterà ad anticipare molte delle odierne riflessioni sul musei etnografici. La cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Giuseppe Mazzotti Juniores è prevista sabato 24 ottobre 2020 all’Auditorium di Santa Caterina, a Treviso. Il bando del concorso è possibile scaricare il bando dal sito www.premiomazzotti.it.