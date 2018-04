Premio nazionale Nati per Leggere: vince il Sistema bibliotecario del Vittoriese

VITTORIO VENETO Il primo incontro con la lettura è un momento importantissimo per un bambino, il momento in cui un adulto legge con lui una storia e nasce l’amore per le storie, per questo esiste il Premio nazionale Nati per Leggere, il riconoscimento che premia la migliore produzione editoriale per i bambini in età prescolare e riconosce la creatività e l’impegno nella promozione della lettura fra i più piccini, istituito dalla Regione Piemonte nel 2009. Ben 182 le candidature alle sezione Nascere con i libri della 9ª edizione del premio, un successo per una iniziativa ormai consolidata, specchio dello stato di salute dell’editoria italiana per l’infanzia.

I vincitori della 9ª edizione saranno premiati lunedì 14 maggio, alle ore 16.30, nell’Arena del Bookstock Village del Salone Internazionale del Libro di Torino (quinto padiglione - Lingotto Fiere). Condurrà la cerimonia Eros Miari e non mancherà una sorpresa per i bambini ma anche per gli adutlti.

1) Per la sezione Nascere con i Libri (6-18 mesi) vince: Il viaggio di Piedino delle autrici italiane Elisa Mazzoli e Marianna Balducci (Bacchilega Junior, 2018). Motivazione: «una prova riuscita di far convivere due linguaggi visivi differenti, in questo dialogo la parte fotografica risulta la più convincente»

2) Per la sezione Nascere con i Libri (18-36 mesi) sono stati scelti due vincitori pari merito «per dare visibilità a paesaggi visivi e linguaggi grafici differenti»: Storie della notte (Topipittori, 2017) dell’autrice e illustratrice anglo-svedese Kitty Crowther. Motivazione: «l’autrice riesce sempre a rappresentare perfettamente emozioni e sentimenti, attraverso un segno grafico personalissimo, evocativo ed incisivo al tempo stesso»; e Il Carretto di Max dell’autrice svedese Barbro Lindgren e dell’illustratrice svedese Eva Eriksson (i bohemini-maxi, 2018). Motivazione: «Attraverso la semplicità narrativa mette in luce diversi elementi come l’ironia, la freschezza, l’animismo degli oggetti e un finale inaspettato»

3) Per la sezione Nascere con i Libri (3-6 anni) vince: Un orso sullo stomaco dell’autrice italiana Noemi Vola (Corraini Edizioni, 2017). «Storia divertente dal ritmo vivace, grazie all’uso pertinente degli opposti grafici e linguistici. Una limpida rappresentazione delle relazioni umane, adatta ai bambini ma anche agli adulti».

4) Una menzione speciale è stata attribuita dalla giuria all’editore Minibombo: «per la riconoscibile identità editoriale e la cura delle pubblicazioni. Per la capacità di dialogare con i bambini, attraverso linguaggi diversi, entrando in sintonia con loro e avvicinandoli alla lettura»

5) Per la sezione Crescere con i Libri, il titolo vincitore è Non voglio traslocare! di Stephanie Blake, edito da Babalibri (2017), scelto e votato dai piccoli lettori e dai loro genitori su un tema specifico: il tema dell’edizione 2018 è “Un posto per crescere: la tana e la casa”. Per questa edizione, i finalisti sono stati selezionati dal comitato organizzatore del Premio sulla base delle proposte e segnalazioni fornite dalle librerie e dalle biblioteche dei centri partecipanti: Torino, Roma, del Sulcis (Iglesias-Carbonia), Monza, NPL Campania e Genova.

6) Per la sezione Reti di Libri (miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini tra 0 e 6 anni) ottengono il riconoscimento: Progetti consolidati: Sistema bibliotecario del Vittoriese - Titolo progetto: Progetto locale Nati per Leggere: "Si premia un progetto ricco e articolato, diffuso su una rete capillare e integrata, volto a promuovere la lettura sin dal periodo prenatale. Dispone anche di materiali informativi in lingua straniera"

Progetti esordienti: Biblioteca comunale di Cisterna di Latina - Titolo progetto: LeggiAmo. «La Biblioteca di Cisterna ha promosso e attivato una rete con le biblioteche comunali di Aprilia e Cori, coinvolgendo i pediatri di base operanti nei due territori limitrofi, svolgendo attività in rete di promozione alla lettura dal prenatale all’età prescolare e lavoro di formazione per adulti. Lodevole la presentazione della rete e l’impegno nella comunicazione e nella partecipazione a eventi nazionali di promozione alla lettura».

7) La sezione Pasquale Causa (pediatra che promuove presso le famiglie la pratica della lettura ad alta voce) decreta vincitore il dottore Domenico Capomolla di Reggio Calabria. «Cofondatore del gruppo Nati per Leggere di Reggio Calabria, ha contribuito personalmente a trovare fondi per promuovere il progetto. Utilizza il libro come strumento di valutazione dello sviluppo del bambino e promuove la lettura oltre l’ambulatorio, utilizzando diverse forme di comunicazione».