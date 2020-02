Prende 43 multe in 7 mesi: imprenditore stangato dagli autovelox

Un record di certo non invidiabile quello di Lucio Vudafieri, imprenditore di 77 anni originario della Castellana che, negli ultimi sette mesi, è riuscito a prendere 43 multe per eccesso di velocità tutte in provincia di Udine, lungo la strada regionale che porta a Lignano Sabbiadoro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" Vudafieri è il titolare di diversi alberghi in Friuli Venezia Giulia, soprattutto a Lignano e Trieste. Proprio a Lignano l'imprenditore si reca spesso per motivi lavorativi ma i passaggi della sua Bmw sono stati registrati ormai decine di volte dai velox del Comune fino ad accumulare un conto che ha raggiunto i 7mila euro di sanzioni da pagare e ben 96 punti detratti dalla patente. Tutte le sanzioni contestate all'imprenditore trevigiano sono per eccesso di velocità e sono state registrate dai velox posizionati lungo lo stradone che porta a Lignano. Le prime multe risalgono al luglio del 2019, le ultime ai giorni scorsi. In molti casi si tratta di lievi sforamenti del limite di velocità, solo in 3 casi l'auto di Vudafieri ha superato i 40 chilometri orari oltre il limite ricevendo altrettante multe del valore di mille e ottantasette euro ciascuna. La scoperta di tutte le sanzioni è avvenuta in piazza Garibaldi a Latisana. Fermato dai vigili per una multa per divieto di sosta, l'imprenditore è stato condotto al comando di Polizia locale dove gli sono stati consegnati tutti i 43 verbali a suo carico per eccesso di velocità. Non solo: la sua Bmw gli è stata sequestrata e consegnata all'autorità giudiziaria. Avrà 60 giorni per riprendersela pagando tutte le sanzioni che però Vudafieri non sembra intenzionato a pagare. La giustificazione dell'imprenditore dopo questo vero e proprio salasso è stata molto semplice: a suo dire non c'era sempre lui alla guida dell'auto immortalata dai velox. Motivo per cui l'imprenditore ha deciso di affidarsi a un avvocato per provare a contestare questa incredibile raffica di sanzioni.