Il presepe dei vigili del fuoco aiuterà le popolazioni colpite dal maltempo

Venerdì 7 dicembre alle ore 9, presso l’atrio della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Treviso in via Santa Barbara 5, verrà inaugurato il nuovo presepe dei vigili del fuoco.

Per il quinto anno consecutivo i pompieri di Treviso correranno dunque in soccorso della natività. Il presepe dei vigili del fuoco trevigiani è unico nel suo genere perché trova ispirazione nell'operatività dei pompieri, ricostruendo ogni anno un nuovo scenario emergenziale. Il presepe di quest’anno accompagnerà le preghiere rivolte ai borghi delle montagne bellunesi colpite dalla tromba d'aria di fine ottobre e avrà un fine benefico: il ricavato delle offerte verrà impiegato per l’acquisto e il reimpianto di alberi in un’area del bellunese, per la realizzazione del “bosco dei vigili del fuoco”. Il presepe sarà visitabile, preferibilmente il sabato e domenica, presso la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco, dal 7 dicembre fino a fine gennaio.