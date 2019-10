Prev.In.Tour, giornata dedicata alla sicurezza e Piazza Duomo diventa Pompieropoli

Un seminario mattutino per i professionisti e attività outdoor nel pomeriggio per la cittadinanza: una giornata per condividere informazioni e sensibilità intorno agli innovativi concetti di cultura della sicurezza e della prevenzione introdotti dal Decreto del 25 gennaio 2019. A organizzarla è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con Prev.In.Tour, evento itinerante di carattere tecnico-culturale sulla sicurezza antincendio, che si svolgerà a Treviso sabato 19 ottobre 2019, realizzato in collaborazione con l’Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso, l’Ordine degli Ingegneri di Torino, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige.

Prev.In.Tour è un progetto ideato dall’Ordine Ingegneri Torino che l’Ordine di Treviso è orgoglioso di proporre nella propria città per far risaltare l'attitudine degli ingegneri alla trasversalità e alla multidisciplinarietà, con l'intento di trasmettere un messaggio cruciale: fare prevenzione è compito di tutti, partendo dai più piccoli e semplici gesti quotidiani. Tema della giornata sarà “Il rischio incendio nelle abitazioni civili e condominiali”, e riguarderà le novità tecniche e concettuali introdotte dal Decreto entrato in vigore nel maggio scorso e che riguarda soprattutto i condomìni, di cui si compone maggiormente il patrimonio edilizio italiano. Si tratta di misure antincendio da applicare proporzionalmente all’altezza dell’edificio, misure di prevenzione sulle caratteristiche di intervento di ristrutturazione (tipologia di facciate) sulla gestione delle autorimesse e compiti di gestione antincendio in capo ai responsabili (come, ad esempio, gli Amministratori condominiali).

Ma è anche una norma che segna un’autentica svolta culturale in tema di sicurezza, intesa non solo come rispetto delle prescrizioni, bensì come conseguenza della cultura della prevenzione. Cultura sempre più necessaria nelle abitazioni, dove la sicurezza è in gran parte affidata alla buona gestione dell’immobile da parte degli abitanti, anche alla luce degli studi statistici dei Vigili del Fuoco che dimostrano che gli interventi in edifici civili hanno la più alta frequenza di infortuni, anche mortali.

I DUE APPUNTAMENTI DI SABATO 19 OTTOBRE

Due, quindi, le occasioni di approfondimento e riflessione previste per sabato 19 ottobre: il seminario del mattino (Auditorium Fondazione Cassamarca, inizio ore 9) affronterà il tema del rischio incendi nelle abitazioni civili e condomini, mentre nel pomeriggio (Piazza Duomo, ore 15-18) saranno proposte attività ludico-didattico e dimostrative a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Treviso, con una mostra di mezzi d’epoca dei Vigili del Fuoco proveniente dal loro Museo Nazionale di Mantova.

Il SEMINARIO

Il Seminario Prev.In.Tour Treviso sarà occasione per approfondire, da diversi punti d’osservazione, temi relativi all’attività di prevenzione incendi, attraverso il confronto con soggetti che operano in settori differenti ma strettamente correlati tra loro (professionisti antincendio, progettisti, funzionari dei Vigili del Fuoco), che evidenzieranno l’importanza della progettazione integrata e coordinata. Sarà l’occasione anche per illustrare la nuova Regola Tecnica Verticale sulle Autorimesse allegata al DM 03/08/2015 “Codice di Prevenzione Incendi” oggetto anch’esso di imminente revisione.

Ad introdurre i lavori, dopo i saluti istituzionali, sarà l’ing. Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, cui seguiranno le relazioni dell’ing. Giuseppe Lomoro, Comandante VV.F. Treviso (“Gli interventi dei Vigili del Fuoco negli edifici civili: abitazioni ed autorimesse. Criticità ed esperienze”) e dell’ing. Giuseppe Quinto, Vice Comandante VV.F. Treviso (“La nuova RTV sugli edifici di civile abitazione; l’importanza della gestione e manutenzione”). Interverranno, poi, l’ing. Fabrizia Giordano, Vice Presidente Ordine degli Ingegneri di Torino (“Edifici civili: il rischio incendio indotto dalle facciate continue”) e l’ing. Elisabetta Scaglia, del GdL Sicurezza del CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri (“Caso studio su progettazione edificio di grande altezza”), l’ing. Michele De Vincentis, Comandante VVF Bologna e coordinatore GdL VV.F. revisione RTV autorimesse (“La revisione della RTV Autorimesse: le modifiche principali”), quindi l’ing. Marco Di Felice, GdL Sicurezza CNI (“Aspetti pratici ed esempi sulla nuova RTV Autorimesse”) In conclusione della mattinata, tavola rotonda moderata dall’ing. Damiano Baldessin, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treiso e componente del GdL sicurezza del Consiglio Nazionale Ingegneri. La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione inviando una mail a: segreteria@ingegneri treviso.it

L’ATTIVITÀ IN PIAZZA DUOMO

Nel pomeriggio di sabato 19 ottobre (ore 15-18) saranno proposte attività all’aperto, in piazza Duomo, per accrescere nella cittadinanza, e soprattutto nei giovanissimi, la cultura della prevenzione e della sicurezza antincendio. In particolare, la sezione trevigiana dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco allestirà Pompieropoli, un percorso con attività pratiche e giochi in cui i più piccoli potranno divertirsi e ottenere “l’attestato di pompiere baby”, mentre il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso allestirà una dimostrazione di intervento. Sarà presente uno stand dell’Ordine Ingegneri di Treviso e Torino a servizio della cittadinanza per informazioni e curiosità. La Commissione Sicurezza Industriale e Cantieri degli ingegneri di Torino sarà presente con giochi per bambini e ragazzi inerenti l’antincendio. A fare da cornice al tutto, una mostra di mezzi d’epoca dei Vigili del Fuoco a cura del Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Mantova, per meglio comprendere l’evoluzione delle tecniche e delle priorità degli interventi antincendio.

«La scelta di organizzare questo particolare evento - afferma il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Treviso, ing. Damiano Baldessin - è stata dettata dalla necessità di non abbassare la soglia dell’attenzione sul rischio incendio nella nostra vita quotidiana. È consolidato il fatto che nelle attività industriali-artigiane o in genere soggette alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’attività dei professionisti e il controllo dei vigili del fuoco è regolamentata da norme precise e sempre in evoluzione. Quindi esiste la consapevolezza del rischio e ci sono gli strumenti per ridurlo ad una condizione accettabile. Al contrario, analizzando i dati degli interventi di soccorso, si nota che nel campo domestico si verificano i maggiori rischi e conseguentemente anche i maggiori danni ed incedenti.

L’obiettivo è perciò quello di sensibilizzare il maggiore numero di figure che rientrano nella filiera della sicurezza contro l’incendio, compresa la cittadinanza comune. Questo sarà possibile solo attraverso una sinergia tra le figure professionali che intervengono nella progettazione e gestione dei nostri immobili, avvicinando la cittadinanza con azioni, in forma diretta e semplice, di sensibilizzazione alla prevenzione e percezione del rischio. Conoscenza, professionalità e specializzazione per operare al servizio della collettività, questa la mission dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso».

