Notaio gratis per chi vuole acquistare la prima casa a Conegliano

E' stata riattivata la consulenza notarile gratuita per informazioni sull’acquisto della prima casa, progetto che da anni il Comune di Conegliano conduce in collaborazione con i notai della città.

Previo appuntamento preso telefonando allo sportello "Osservatorio Casa", i notai saranno disponibili per i cittadini che vogliono informarsi sulla prima casa, affrontando temi come: l’atto di compravendita, l’accensione di un mutuo, la rinegoziazione e portabilità del mutuo. Due volte al mese (il martedì, ore 11.00), i notai riceveranno a turno presso il proprio studio i cittadini interessati. Sul sito del Comune è pubblicata la lista degli appuntamenti per il 2018 e il 2019. Per prenotarsi bisogna contattare lo sportello di Osservatorio Casa, in Piazzale F.lli Zoppas, al numero di telefono 0438 413 254 - fax 0438 413 569 osservatorio.casa@comune.conegliano.tv.it orario: mercoledì 9-12 giovedì 16–18.

«Lo sportello Osservatorio Casa continua a dimostrarsi una risorsa preziosa in un comune ad alta densità abitativa come il nostro - spiega l'assessore Floriano Zambon - sia nelle mediazioni tra domanda e offerta sia per quanto riguarda innovazione per applicazione norme. Grazie ai rapporti che si sono instaurati con le agenzie immobiliari e con i notai sono nate importanti iniziative che vedono una positiva partecipazione e l'apprezzamento da parte della cittadinanza». L'Osservatorio Casa è sempre attento alle domande dei cittadini sul tema, sia per quanto concerne la compravendita (e questo servizio ne è un esempio), sia per gli affitti, per i quali si è tenuta a maggio una tavola rotonda dove l'amministrazione, le associazioni di categoria e le agenzie immobiliari della città, hanno trattato nuove strategie di risposta all'evolversi della situazione degli affitti a Conegliano.