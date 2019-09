A Susegana la prima vendemmia di Prosecco sulle Colline Unesco

Al via domani, venerdì 13 settembre, a partire dalle 9,30 la vendemmia del Prosecco con la raccolta del primo grappolo di uva dopo l’avvenuta iscrizione del sito veneto “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’Unesco, approvata nel corso 43esima sessione dal World Heritage Committee riunito a Baku, capitale dell’Azerbaijan lo scorso 7 luglio.

Lo storico appuntamento è per venerdì 13 settembre, presso la Tenuta Astoria, in via Crevada a Susegana dove inizia la raccolta delle uve alla base delle pregiate bollicine Docg. Nell'occasione verrà divulgata una analisi della Coldiretti con le stime sull'andamento qualitativo e quantitativo e sui risultati conquistati nel 2019 dal Prosecco sul mercato internazionale e sulle nuove sfide che deve affrontare il vino italiano più stappato all'estero.