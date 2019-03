Primarie del Pd: Zingaretti stravince anche in provincia di Treviso

Una vittoria a dir poco schiacciante e un dato, quello sull'affluenza, che può tornare a far sperare gli elettori del Partito Democratico. Anche in provincia di Treviso le primarie del Pd hanno incoronato Nicola Zingaretti come nuovo segretario nazionale del partito.

Schiacciante la percentuale di voti ottenuti dal candidato: su 13819 votanti, Zingaretti ha ricevuto, solo in provincia di Treviso, 9452 preferenze (pari al 69% dei voti). Distantissimi i suoi avversari. Martina ha ottenuto 2562 voti (18,7%) e Giachetti 1689 (12,3%). Nel 2017, alle scorse primarie, avevano votato in 13.030. Nonostante la soleggiata domenica di Carnevale i trevigiani hanno speso qualche minuto del loro tempo per esprimere la propria preferenza. Le polemiche e le tensioni non sono mancate, soprattutto in Piazza dei Signori a Treviso dove ben due pattuglie in divisa della polizia e una in borghese sono intervenute al seggio sotto la Loggia dei cavalieri per chiedere le autorizzazioni su alcuni manifesti elettorali appesi alle colonne, sollevando l'indignazione dei militanti del Pd. Dopo Treviso, la città con più votanti è stata Conegliano (741 persone alle urne) mentre l'affluenza più bassa è stata registrata nel Comune di Codognè con solo 44 votanti.

Governatore del Lazio per due mandati, Nicola Zingaretti, 52 anni, può vantare la maggiore esperienza in campo amministrativo dopo essere stato anche presidente della provincia di Roma. Non è particolarmente noto fuori dal Lazio – almeno non come il fratello Luca, attore popolarissimo e volto del commissario Montalbano – Nicola Zingaretti proviene dalla sinistra del partito, è un ex dirigente dei Democratici di Sinistra (DS) ed è sostenuto dalla vecchia minoranza del partito, l’area oggi guidata da Andrea Orlando di cui un tempo faceva parte anche Pier Luigi Bersani. Le sue posizioni non radicali gli consentono l’appoggio anche della parte più moderata e centrista del partito che fa riferimento a Dario Franceschini e Paolo Gentiloni.

Gallery