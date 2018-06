Storie tese tra maggioranza e opposizione nel primo consiglio comunale dell'era Conte

TREVISO Ore 17. Al via il primo consiglio comunale dell'era Mario Conte. Giunta insediata e centrodestra seduta tra i banchi della maggioranza, in un palazzo dei 300 gremito di cittadini e sostenitori del nuovo consiglio, tra sorrisi e applausi. Le storie tese tra vecchia e nuova amministrazione incominciano presto però e il consigliere di minoranza Franco Rosi chiede una "duplice" sospensione del consiglio: sul piatto un'incompatibilità di candidatura del neo consigliere di maggioranza Antonio Dotto. Tra doppi incarichi e lunghe attese, in un consiglio interrotto per diversi minuti, il palazzo dei 300 vota per ben due volte e la sospensione viene respinta.

La seduta continua con l'elezione del presidente del consiglio comunale. Sono state necessarie tre votazione per eleggere il consigliere Giancarlo Iannicelli, nuovo presidente dle consiglio comunale. Poi a consiglio inoltrato prende la parola il consigliere ed ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo: "A caldo, lunedì 11 giugno, dopo una sconfitta netta, ho detto che sarei andato al primo consiglio comunale, - afferma Manildo - avrei salutato tutti i consiglieri e avrei lasciato il mio posto a un giovane di valore che merita fiducia, la mia e la vostra. Non torno indietro. Confermo la decisione e lascio il posto a Niccolo' Rocco. So che svolgerà questo incarico con competenza e passione."

Qualche mese di consiglio per l'ex sindaco Manildo ed entro la fine dell'anno passerà il testimone a Nicolò Rocco: "In accordo con Niccolo' e concordando con lui un'ideale staffetta, darò quindi il mio supporto in consiglio comunale per quel breve tempo necessario ad impostare una rete che non disperda il valore di quanto fatto nei cinque anni e utile per contribuire a ricostruire un progetto politico-civico anche al di fuori del consiglio comunale".