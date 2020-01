Treviso piange il "principe" Claudio Rossi: trovato senza vita a Santa Bona

Il suo modo unico di vestire e il carattere estroverso gli erano valsi il soprannome di "Principe". Un vero simbolo per gli abitanti del capoluogo di Marca, venuto tragicamente a mancare nelle scorse ore.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" infatti, Claudio Rossi è stato trovato senza vita lunedì scorso, 27 gennaio, nel suo appartamento di Santa Bona da un dipendente dei servizi sociali andato a portargli il pranzo a casa. L'ultima volta era stato visto all'esterno del bar Tocai nella serata di sabato 25 gennaio. Da quel momento in poi nessuno ha più avuto sue notizie fino alla tragica scomparsa all'eta di 69 anni. Claudio Rossi, da giovane, aveva studiato al Riccati. Dopo il diploma una miriade di lavoretti saltuari, tra i più importanti la collaborazione con un gruppo che commerciava auto di grossa cilindrata in Libano con cui aveva lavorato come meccanico. Moltissimi lo conoscevano soprattutto per il suo amore nei confronti della pittura. I suoi quadri, esposti quasi sempre in zona Pescheria, erano stati acquistati anche dall'ex sindaco Gobbo. Percepiva la pensione ma molti trevigiani lo aiutavano con pacchetti di sigarette, pagandogli da bere al bar oppure acquistando i suoi quadri dandogli così la gioia di andare avanti. Un personaggio d'altri tempi. Con l'arrivo dell'inverno aveva iniziato a indossare una pelliccia per scaldarsi ed è stato ritrovato proprio con quella addosso nel giorno della sua dipartita. Aveva vissuto a Selvana e in centro città insieme alla mamma. Negli ultimi anni però si era trasferito in un appartamento di Santa Bona. Una vita vissuta giorno per giorno la sua che lo ha reso un personaggio unico del capoluogo di Marca dove oggi sono in molti a piangerlo e a ricordarlo con affetto.