Privacy e fatturazione elettronica, se ne parla in CNA a Montebelluna

MONTEBELLUNA Martedì 3 luglio, in CNA Montebelluna (piazza Parigi 21), alle ore 20.30, si terrà l’incontro informativo gratuito su “Privacy & Fatturazione elettronica” per spiegare i nuovi adempimenti burocratici in materia. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, che al momento è previsto entri in vigore per tutte le Partite Iva dal 1º gennaio 2019, saranno illustrati lo scenario normativo e le decorrenze, gli aspetti fiscali, le procedure e le modalità. Per quanto riguarda le nuove regole sulla privacy, introdotte dal GDPR 2016/679, i cui termini di adeguamento per le imprese sono scaduti lo scorso 25 maggio, verranno illustrate le principali novità da esso introdotte e gli aspetti operativi per le imprese.

Relatore della serata sarà Andrea Carrer, responsabile Servizio Privacy. «CNA apprezza l’impegno assunto dal Governo di far slittare l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti con partita Iva al 1° gennaio 2019 (avrebbe dovuto entrare in vigore il 1º luglio 2018, ndr) – afferma Antonella Cazzolato, presidente di CNA Montebelluna -. È tuttavia fondamentale che il rinvio venga previsto anche per l’altra categoria interessata dall’entrata in vigore al 1º luglio 2018, ovvero i subappaltatori o subcontraenti della PA. Inoltre, anche l’altra scadenza va rivista, quella che riguarda tutte le Partite Iva dal 1º gennaio 2019: serve prevedere un semestre di sperimentazione per un avvio graduale dei nuovi adempimenti, periodo nel quale dovrà essere consentito il doppio regime di fatturazione, su carta e digitale, per scongiurare anche il rischio di blocchi del sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate che renderebbero impossibile l’arrivo delle fatture a destinazione e il relativo incasso».

CNA di Montebelluna, in linea con le richieste della Confederazione a livello nazionale, chiede dunque al Governo almeno sei mesi di tempo per consentire alle imprese di prepararsi all’utilizzo della fatturazione elettronica e all’amministrazione finanziaria di sciogliere i nodi operativi ancora irrisolti. In attesa della proroga, l’Associazione si sta muovendo nei vari territori per illustrare alle imprese i cambiamenti previsti dalla nuova normativa.