Ubriaco alla guida dello scuolabus provoca un incidente: 50enne finisce a processo

VILLORBA Ubriaco già nel primo pomeriggio e alla guida di uno scuolabus con il quale causò pure un incidente. In poche parole si può riassumere così la vicenda del 50enne rumeno A.D. che il 7 dicembre 2016 venne fermato dalle forze dell'ordine con un tasso alcolemico pari a 2.36.

Come difatti riporta "il Gazzettino", quel giorno il 50enne, dopo aver accompagnato tutti i bambini a scuola con il mezzo Iveco, nel rientro verso casa aveva sbattuto contro un'auto a bordo strada e, una volta sul posto le forze dell'ordine, è stato subito chiaro che l'uomo fosse alla guida ubriaco, tanto che gli fu sospesa la patente e per questo perse persino il lavoro. Solo lunedì però è iniziato il processo a suo carico (udienza però posticipata al prossimo autunno) e nel frattempo il 50enne ha trovato una nuova posizione lavorativa e ha intrapreso un percorso per disintossicarsi dall'alcol.