Il professor Luca Antonini eletto alla Corte Costituzionale: il Rettore si congratula

TREVISO Il professor Luca Antonini è stato eletto dal Parlamento in seduta comune come giudice della Corte Costituzionale. Nato a Gallarate (Mi), è professore ordinario in Diritto Costituzionale presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova nella sede distaccata di Treviso. E' considerato il padre del 'Federalismo fiscale' grazie al contributo che ha fornito alla redazione della legge delega n. 42 del 2009 e agli otto decreti legislativi emanati durante la XVI legislatura.

Le congratulazioni del Rettore

«A nome mio e di tutto l’Ateneo mi congratulo con gioia e soddisfazione e auguro buon lavoro al professor Luca Antonini, eletto dal Parlamento in seduta comune come membro della Corte Costituzionale – afferma il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto – È motivo di grande orgoglio per la nostra Università, e in particolare per la Scuola di Giurisprudenza, l’elezione di un collega nel maggiore organo di garanzia costituzionale del nostro Paese, la prima dai tempi del professor Livio Paladin, indimenticato maestro della nostra scuola giuridica, che della Consulta fu anche presidente».

Sulla nomina sono poi intervenuti anche i Rappresentanti degli Studenti della Scuola di Giurisprudenza dell'UniPd, lista Azione Universitaria: "Desideriamo esprimere la nostra più sentita soddisfazione per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, del professore Luca Antonini a Giudice della Corte costituzionale, fulgido esempio di come la nostra Università continui a brillare nel panorama nazionale per la qualità dell'insegnamento".