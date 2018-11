Susegana offre lavoro a disoccupati e disabili Under 30

Contarina Spa ha indetto un nuovo bando per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele, a seguito dell'annullamento del precedente. Il Progetto "Green Future - Area Fiume Piave", presentato da Contarina per conto di 15 Comuni aderenti sarà finanziato dalla Regione Veneto.

Il progetto prevede l'assunzione di persone in stato di disoccupazione di lunga durata (da almeno 12 mesi), nonché di disabili o lavoratori svantaggiati con un Isee uguale o inferiore a 13 mila euro, privi di qualsiasi ammortizzatore sociale o trattamento pensionistico e di età superiore ai 30 anni. Il progetto "Green Future" prevede di impiegare complessivamente 20 persone, di cui 18 addetti per l'attività di carattere operativo di pulizia straordinaria del territorio e 2 addetti per l'attività di carattere impiegatizio/amministrativo. Per i residenti nel comune di Susegana sarà disponibile un solo posto. Il lavoro avrà durata di 400 ore (20 ore settimanali per 20 settimane). La domanda, redatta su apposito modulo e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro le ore 12.00 di mercoledì 5 dicembre 2018.