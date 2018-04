Prefettura e Ulss: al via il progetto salute rivolto ai richiedenti asilo

TREVISO E’ stato dato oggi il via al ciclo d’incontri di educazione sanitaria organizzati dalla Prefettura di Treviso in collaborazione con l'Ulss2 Marca Trevigiana. L’iniziativa, di particolare valenza innovativa, è stata promossa nel quadro degli interventi per garantire la massima sicurezza del territorio e si aggiunge ai controlli sanitari già previsti per legge e che vengono effettuati regolarmente già all’atto d’ingresso dei cittadini stranieri e proseguono nei centri di accoglienza per tutto il periodo di soggiorno.

Il primo incontro è stato dedicato alle donne richiedenti asilo - che sono intervenute in circa ottanta alla presenza dei mediatori culturali di lingua francese ed inglese - ed ha avuto riguardo in particolare all’informazione sulla profilassi sanitaria, sulla prevenzione delle patologie femminili, delle malattie sessualmente trasmissibili e sulla contraccezione. Per quanto concerne l’educazione sanitaria il corso proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori incontri ai quali parteciperanno progressivamente tutti i richiedenti asilo presenti sul territorio provinciale che attualmente sono 1.860, con un sensibile decremento rispetto allo scorso anno. L’iniziativa che punta anche a garantire un risparmio di risorse per il SSN, realizzerà interventi di sensibilizzazione sulle misure igieniche necessarie a scongiurare patologie, un’attività di sensibilizzazione sull’uso corretto dei farmaci, e di informazione sul ruolo dei diversi servizi sanitari attivi sul territorio.